Končí stávající pozemní vysílání Novy a Primy v DVB-T z Cukráku

Vysílače přechodové DVB-T2 sítě Žižkov a Cukrák, ve které už nyní komerční stanice vysílají, budou vypnuté 30. ledna. Programy pak budou dostupné už jenom ve finální síti.

Vysílání českotelevizních kanálů z těchto vysílačů ve standardu DVB-T skončilo už loni v listopadu a od té doby mohou diváci tyto programy naladit už jenom v DVB-T2. V tomto případě se přechodová a finální síť schodovaly.

V červnu skončí poslední vysílače s DVB-T

Přechod na DVB-T2 tak pokračuje podle schváleného harmonogramu. Další vypínání starého standardu zasáhne koncem měsíce severozápad Čech, kde se to nejprve dotkne programů ČT.

Poslední DVB-T vysílače budou vypnuty do konce června 2020, kdy bude televizní pásmo 700 MHz uvolněno pro nové mobilní sítě 5G. Jde o celoevropský proces. Týká se to ovšem jenom těch, kteří televizní obsah přijímají přes anténu. Kdo používá kabelovou, satelitní nebo internetovou televizi, by neměl nic řešit.

Pozemní televizní vysílání pokrývá svým signálem více než 99 procent domácností v Česku a pozemní televize je pro diváky jedinou bezplatnou platformou. Tento způsob sledování televize využívá v Česku téměř 60 procent domácností. Kmitočty pro pozemní televizní vysílání v DVB-T2 jsou státem garantovány nejméně do roku 2030.