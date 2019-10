O zdanění cigaret a alkoholu bude jasno až před koncem roku. Balíček má zpoždění

Opozici se nejvíc příčí vládní záměr na zdanění rezerv pojišťoven. Tvrdí, že by tento krok vedl ke zdražení pojistek a zároveň by mohl rozkolísat finanční trhy. „To je přece absurdní. Pokud by hrozilo tohle, tak debata bude výživná,“ uvedl k projednávání balíčku na sněmovním plénu místopředseda rozpočtového výboru sněmovny Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

Piráti i pravicová opozice proto do sněmovny míří s dlouhými projevy. „Je to opravdu návrh škodlivý a destabilizující finanční sektor i českou ekonomiku. Získáte jednorázový příjem, a to se opravdu nevyplatí. Zdanění těchto rezerv by bylo znárodnění podstatné části tohoto produktu, poškození všech pojištěnců,“ řekl k tomu důrazně předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Ministerstvo financí a vláda jako celek opět selhaly, přišly s návrhem daňového balíčku hrozně pozdě a je to jejich zodpovědnost,“ míní předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Vidina deseti miliard

Daňový balíček je klíčový pro sestavení státního rozpočtu; od ledna do prosince příštího roku totiž chce vláda jeho prostřednictvím vybrat o deset miliard navíc. Aby se na tyto bonusové příjmy mohla spolehnout, chce projednávání změn vytvořit v dolní komoře v případě potřeby i speciální prostor.

„Pokud by následovaly obstrukce – protože si myslím, že jsme si všechno vysvětlili, a že argumenty zaznívají už jenom dokola – jsme připraveni iniciovat mimořádnou schůzi,“ avizovala vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (nestr. za ANO).