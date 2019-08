Od pádu komunismu se průměrná mzda zvedla desetkrát. Penze ovšem zaostávají

Česká společnost postupně stárne a seniorů přibývá. Zatímco v roce 1990 pobíralo starobní důchod 1,74 milionu lidí, loni už to bylo 2,49 milionu. Růst počtu nedokáže zastavit ani zvyšující se důchodový věk. Těsně po revoluci chodívali muži do penze v 60 letech, teď se u nich věková hranice dostala na 63 let. Ženy podle počtu dětí nastupovaly před třemi desetiletími na odpočinek v 53 až 57 letech, teď o pět let později.

Velmi výrazně tak vzrostly náklady na důchodové zabezpečí (45,5 miliardy oproti 424 miliardám). Podíl na HDP se ale příliš neliší: v roce 1990 šlo na důchodové zabezpečení 7,3 procenta HDP, loni to pak bylo asi osm procent.