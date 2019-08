Růst cen bytů v Česku byl nejnižší za poslední čtyři roky

Ceny rodinných domů mezičtvrtletně vzrostly o dva procentní body na 134,9 bodu. Meziročně se zvýšily o 8,4 bodu. „Tempo růstu cen domů je aktuálně vyšší než u bytů. Velká část poptávky se totiž přesouvá z drahých bytů ve městě do levnějších rodinných domů za městem. To potvrzují i developerské projekty, které nejčastěji vznikají ve Středočeském kraji a v blízkém okolí Brna,“ konstatuje Němeček.

Podle Korce stojí v cestě zlevňování několik významných překážek. Tou hlavní je nedostatečná nabídka způsobená zaseknutým povolovacím procesem. Jen v hlavním městě čekají na povolení stovky projektů s desítkami tisíc nových bytů.

„Problém hlavně velkých měst v čele s Prahou pak jsou také zastaralé územní plány, které neumožňují dostatečnou novou výstavbu. Pokud k tomu přidáme pokračující nesmyslný boj některých lokálních politiků vůči jakékoliv nové výstavbě, máme mozaiku důvodů, proč se byty nestaví a rostou tak jejich ceny, takřka kompletní. Tím posledním pak je obrovský nárůst cen stavebních prací a materiálu způsobený hlavně tím, že stavební firmy bojují s extrémním nedostatkem pracovních sil,“ vysvětluje Korec.

Realističtější je tak podle něho očekávat spíše další mírný nárůst cen nemovitostí v jednotkách procent. „Stagnaci by mohlo způsobit jen zařazení několika větších projektů se stovkami bytů, jejichž cena by byla pod průměrem trhu. To by ale musely stavební úřady a odvolací orgány fungovat výrazně rychleji,“ dodává.