Šéf Smartwings: Věříme, že Boeing 737 MAX bude nejbezpečnější letadlo na světě

Vik: Byli bychom raději, kdyby se čínský podíl přeprodal

Pojďme už od Boeingu k vaší společnosti. Ve Smartwings má majetkový podíl firma CITIC, která mimo jiné převzala padlou firmu CEFC, hlavní značku čínského investování v Česku. Převzetí skončilo v červnu a je to čínská státní firma. Jaký přínos pro vás jako akcionář má a jak se chová?

Nechová se vůbec nijak. Když jsme přijímali nového akcionáře, tak jsme neměli v úmyslu se spojovat s čínskou státní firmou.

Ale udělali jste to.

Ne, neudělali. Spojili jsme se soukromou firmou CEFC, která se potom dostala do problémů.

Ale o jejich majetkových strukturách se od začátku říkalo leccos, mluvilo se o napojení na čínskou armádu.

Leccos se říká o všem možném. Když jsme v roce 2016 dělali deal s touto společností, nic nenasvědčovalo tomu, že by k takovéto situaci mohlo dojít. Nicméně abych se vrátil k vaší otázce, CITIC jako akcionář má pro Smartwings nulovou hodnotu, v podstatě nekomunikuje, problémy neřeší. Kdyby nebylo dalšího akcionáře, firmy Unimax, tak by problémy byly daleko hlubší.

S těmito firmami je spojen Jaroslav Tvrdík, bývalý šéf ČSA, který si za své působení v čele národního dopravce vysloužil řadu kritických výtek. Jste s ním v kontaktu?

Samozřejmě se známe.

Na to se neptám. Ptám se, jestli jste v kontaktu v této souvislosti.

Nevím, co myslíte kontaktem. Voláme si jednou za tři měsíce.

Říkal jste, že akcionář do toho nijak nezasahuje, tak mě zajímá, jestli do toho zasahuje alespoň pan Tvrdík, který je zástupcem tohoto akcionáře, nebo tak alespoň vystupuje.

Nemám informaci, že by byl zástupcem akcionáře CITIC. Tvrdí, že CITIC si věci řeší sám. Opravdu nemůžu mluvit za poměry, které jsou uvnitř firmy CITIC. Co říkám, je, že v krizové situaci, která kolem MAX nastala, se stalo to, že jeden akcionář firmě pomohl krizi překonat a druhý se o to nestaral.

To je vlastně kritická výtka. Kdyby někdo podíl od CITIC odkoupil, tak to byste byli raději?

Samozřejmě bychom byli raději, vždyť nakonec na stole firmy CITIC je nabídka Unimex Group na odkup podílu. Očekáváme, že nám nějakou odpověď v písemné formě zašlou.