Důchodci mají dostat přidáno. Růst penzí o 900 korun sněmovna podle všeho podpoří

„Jako ministryně práce a sociálních věcí nehodlám věk odchodu do důchodu zvyšovat,“ zdůrazňuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Podle první místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je potom potřeba se bavit o komplexním systému. „Věk odchodu do důchodu je toho součástí, myslím si, že k diskusi to je, ale samozřejmě to není samospásné a ani tohle by nestačilo pro to, abychom systém udrželi,“ konstatuje.

„Stejně jsem přemýšlela o tom, že až budu v tom důchodu, tak budu pracující důchodce, protože si budu přivydělávat, člověk je zvyklý na nějaký standard, a jestli to spadne o několik tisíc korun, tak je to sakra znát,“ zamýšlí se skladnice Miroslava Loukotová, kterou od důchodu dělí necelé tři roky.

Už dva roky platí v Česku zastropování důchodového věku, hranicí je 65 let. V průměru tak teď Češi odcházejí do penze v 63 letech a třech měsících, Češky pak v 62 a půl letech. Rozdíl je ale i ve vyplácených částkách; muži v důchodu berou o dva tisíce a 400 korun víc než ženy.

Téma pro poslance

Růstem důchodů se už ve středu mají zabývat poslanci; hned ráno by totiž mělo dojít na závěrečné projednání vládního návrhu, kterým by penze od příštího roku vzrostly o 900 korun. To se chystá podpořit i opoziční ODS a nevylučují to ani jiné strany. Kritizují ale způsob, jakým vláda penze navyšuje.

Zvýšit za současného ekonomického stavu důchody je podle místopředsedy výboru pro sociální politiku Jana Bauera (ODS) v pořádku. „Ale my jsme se ptali, kde na to vláda vezme a jakým způsobem bude zadlužovat budoucí generace,“ připomíná.

K normě se sešlo taky několik pozměňovacích návrhů. Poslanci také navrhují mimořádné zvýšení nejnižších penzí nebo částečné započítání doby studia do důchodu. Lidovci potom chtějí přidat ženám za každé vychované dítě 500 korun, a narovnat tak rozdíly v důchodech mezi muži a ženami.

„Chceme pomoci ženám, které jsou trestány za to, že se část produktivního věku věnovaly výchově dětí,“ vysvětluje předseda strany KDU-ČSL Marek Výborný.

„Jsou tam dobré nápady, ale částečně jsou špatně napsané. Myslím, že to jsou dobré impulsy pro naši komisi. Uvidíme,“ dodává k poslaneckým podnětům ministryně Maláčová. Správkyně státní kasy Alena Schillerová (nestr. za ANO) ale už do plánu změny zasahovat nechce, a bude podporovat tvar ujednaný vládou. „Neumím si představit, že by někdo z opozice nezdvihl ruku pro,“ říká.