Přes polovinu dánských měst a obcí ohrožují povodně, Kodaň staví obří tunel

Až téměř na jeden bilion eur (asi 25 bilionů korun) by se podle odhadů mohly do roku 2050 vyšplhat škody způsobené záplavami nebo stoupající hladinou moří ve městech. V dánské Kodani kvůli tomu už od roku 2020 budují obří tunel, který by měl pohltit takzvanou stoletou vodu. Nákladný projekt chtějí úřady dokončit do dvou let. Poslední studie ale ukázala, že povodněmi je ohrožena více než polovina dánských měst a obcí.