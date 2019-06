Elektronickou evidenci tržeb už nikdo nezruší, věří Schillerová. Třetí a čtvrtá vlna naběhne asi až příští jaro

Osud, který potkal mnoho zákonů – třeba druhý důchodový pilíř nebo zdravotnické poplatky – se v případě elektronické evidence tržeb nebude opakovat, věří ministryně financí Alena Schillerová. „EET nikdo už nezruší, bude součástí ekonomiky. Má podporu téměř 70 procent obyvatel, podnikatelé z první a druhé vlny s tím nemají zásadní problém, nemají zásadní připomínky. Když se odchytaly prvotní chyby a nedostatky, funguje systém bez problému,“ řekla.

Opozice přitom mluví právě o tom, že až se časem politické poměry změní, podnikatele pokladen EET zbaví. Zatímco předseda ODS Petr Fiala dal najevo, že by uvítal úplný konec systému, podle místopředsedy sněmovního rozpočtového výboru Mikuláše Ferjenčíka (Piráti) by mohla elektronická evidence pokračovat, ale jako dobrovolný systém.

„Raději bych udělal EET, aby bylo dobrovolné. Aby systém měl přidanou hodnotu pro podnikatele, třeba kdo má EET, měl automaticky generované daňové přiznání – aby to mělo přidanou hodnotu, která vede k tomu, že sami podnikatelé by stáli o to systém užívat,“ nastínil opoziční poslanec v Událostech, komentářích.