Češi stále milují vanilkovou zmrzlinu, nové příchutě mají na trhu malý podíl

Částečné nahrazení mléčného tuku tukem rostlinným u zmrzlin označených jako mléčná, jogurtová, smetanová – tedy falšování – analýza ukázala u 10 ze 14 testovaných vzorků. Mléčný tuk zde byl nahrazen až z 89 %. Provozovatelé naopak splnili požadavky na obsah kakaa u zmrzlin označených jako čokoládová nebo kakaová.

Ze 40 odebraných vzorků zmrzlin nevyhovělo 6 vzorků (15 %) pro nadlimitní přítomnost enterobakterií, které ukazuje na nezvládnutí hygieny výrobního procesu. V těchto provozovnách SZPI uložila dočasný zákaz výroby zmrzliny, nařídila sanitaci a revizi výrobního procesu (například kontrola dodržování pasterizační teploty, dodržování lhůty pro prodej). Analýza naopak potvrdila u 30 odebraných vzorků, že byla dodržena bezpečnostní kritéria u listerie a salmonely.

Dobrou zprávou pro spotřebitele bylo, že u žádného ze 40 odebraných vzorků se nepotvrdila přítomnost nepovolených barviv nebo překročení maximálního přípustného množství.

Údaje z případných pozdějších kontrol zmrzliny inspekce nesdělila.

Nejvíce zmrzliny prodávají supermarkety

Kam tedy na dobrou zmrzlinu? Chutě jsou různé a na internetu lze nalézt nejrůznější rádce a zaručené tipy. Stejně tak lze zmínit diskuse o tom, kdo v žádném případě nepoužívá práškovou směs, kterou rozmíchává s vodou, ale naopak vyrábí z mléka, používá smetanu, u ovocných druhů pak ovoce, žádná umělá barviva.

„Suchá“ statistika Nielsenu uvádí, že nejdůležitějším prodejním kanálem pro zmrzliny jsou supermarkety, na něž v roce 2018 připadala téměř polovina tržeb (47 %). Jejich pozice navíc stále roste. Čtvrtinu celkových výdajů za zmrzlinu pokrývají hypermarkety a zbylých 27 procent tržeb nejmenší obchody do 50 metrů čtverečních. Právě nejmenší prodejny však těží z toho, že nákup zmrzliny patří do impulzní (rozhodnutí na místě prodeje) kategorie. U jednoporcových zmrzlin (nanuky, kornouty…) tak na ně případá téměř 30 procent z tržeb. U rodinných balení je to naopak jen sedm procent, protože zde dominují větší prodejny.

Ve výrobě vedou Němci, ve spotřebě Norové

Trojku největších evropských producentů tvořily v roce 2017 Německo (517 milionů litrů), Itálie (511 milionů) a Francie (466 milionů). Informoval o tom evropský statistický úřad Eurostat. Česká republika byla podle toho zdroje na 11. místě (44,1 milionu litrů).

Hodnota světového trhu se zmrzlinou činila ve stejném roce 57 miliard dolarů, uvedl server Statista. Ten odhadl, že v roce 2024 by to mohlo být již 75 miliard dolarů. Tedy růst o více než třicet procent. Celosvětovým lídrem na zmrzlinovém trhu je společnost Unilever, která působí i v Česku.

Zatímco v dávných dobách se zmrzlina podávala jen v nejvyšších, urozených kruzích, nyní jde o naprosto lidovou potravinu. Největšími jedlíky zmrzliny byli v roce 2016 Norové, kteří spotřebovali 9,8 litru na hlavu. Uvedla to zpráva společnosti Mintel. Na dalších místech se umístili Australané (9,4) a Švédové (8,9). V Česku je to podle Potravinářské komory přibližně čtyři litry na hlavu.