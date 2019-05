Jaderný blok lze s EU vyjednat, byť Evropský parlament má jádro za špinavé, míní ministr průmyslu

Hospodářské noviny (HN) ve čtvrtek napsaly, že cena nového jaderného zdroje v ČR by se měla pohybovat okolo tří set miliard korun. Chystané evropské opatření by ho však podle odborníků, které list oslovil, mohlo prodražit o jednotky až desítky miliard korun.

Ministr Havlíček v neděli uvedl, že budoucnost evropské jaderné energetiky je o velkém boji a lobbingu na úrovni Evropské unie ze strany států, které se bez tohoto druhu energie neobejdou. Kromě Česka jmenoval také Slovensko, Francii nebo skandinávské země.

Na společném postupu v záležitosti se podle něj on a premiér Andrej Babiš (ANO) tento týden dohodli v Praze se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim a ministrem hospodářství Peterem Žigou.

„Vláda nemá jinou možnost než se pustit do rozšíření jádra. Pokud někdo vymyslí něco lepšího, nechť s tím přijde. Musíme si to odideologizovat – to není o tom, že bychom si nepřáli třeba více obnovitelných zdrojů, ale to má nějaké geografické předpoklady. Nemůžeme tady prostě dělat větrné elektrárny, jako to dělají v Německu,“ dodal Havlíček.