Po rošádě náměstků na ministerstvu průmyslu a obchodu končí Pilný, nastupují Jirotková a Dejl

Jirotková se generální ředitelkou státní Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, která pomáhá lákat zahraniční investory do Česka a podporuje české firmy, stala loni v březnu. Předtím tam působila jako ředitelka odboru interních projektů.

„Paní Jirotková je respektovaná státní manažerka moderního střihu. Je neovlivnitelná, zná dobře mezinárodní i lokání prostředí a je odborně schopná. Myslím si, že resort rozsvítí,“ řekl Havlíček, který do funkce nastoupil v úterý.

Bývalá ministryně průmyslu Marta Nováková při svém odchodu uvedla, že by se všechny tři agentury, tedy CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism, měly propojit do poloviny letošního roku. Havlíček k tomu řekl, že se nejdříve musí vyřešit sídlo agentur, aby všechny byly na jednom místě a byly dopravně dostupné pro klienty a aby byly vybaveny pro zákazníky tak, jak se očekává v době nových technologií. Původní objekty v centru Prahy se dají podle něj využít jinak a na nákladech jednotlivých agentur by se mohlo uspořit až 30 procent.

„Chci obratem vidět seznam všech zaměstnanců, nabízených služeb, režijní náklady. Spočítáme, o kolik půjde lidí, co lze pospojovat ve smyslu společné správy a kam vše umístit,“ dodal.