Končící ministryně Nováková: Nepochválila bych se za svoji mediální komunikaci

Nováková v únoru čelila silné kritice poté, co důvod pro drahá mobilní data v Česku hledala v přílišném využívání bezdrátových wi-fi sítí. Kritika zesílila po nedávném incidentu, kdy zástupce Tchaj-wanu musel na žádost čínského velvyslance opustit setkání zahraničních investorů se zástupci ministerstva.

Na brífinku k tomu ministryně pak uvedla, že by se sice nepochválila za svoji mediální komunikaci, nicméně trvá na tom, že kroky, které ministerstvo průmyslu a obchodu dělalo a dělá, vedou k jediné možné věci, a to k zlevnění cen dat. A připomněla, že za dobu jejího působení na MPO se zrealizovala také řada kroků, které vedou ke zlepšení dostupnosti především vysokorychlostního internetu.

„A i u datových přenostů se dělala řada legislativních i nelegislativních opatření. Například je v Poslanecké sněmovně novela zákona o telekomunikacích, která řeší primárně zlepšení služeb a ochrany spotřebitele,“ řekla Nováková.

U cen dat pak připomněla, že ty je možné měnit na základě formálního tlaku, a to ze strany Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. „A především přinesením konkurence, což znamená přilákat čtvrtého operátora. Udělali jsme pro to řadu konkrétních kroků, mimochodem s těmi největšími operátory, kteří nepůsobí zatím na českém trhu, vedeme diskuse o podmínkách. A ty pak chceme promítnout do veřejné diskuse, která povede ke specifikaci podmínek pro aukci uvolněných kmitočtů 700 MHz příští rok. Věřme tomu, že čtvrtý operátor adekvátní konkurenci přinese,“ řekla Nováková.

Tu může podle ní přinést ale také tlak ze strany Evropské komise na velkoobchodní ceny. „A možnost posílení působnosti virtuálních operátorů, což je především záležitost ČTÚ,“ dodala.