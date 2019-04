První duben je poslední šance pro podání daní. Pokuty začínají nabíhat od šestého pracovního dne

Odevzdat daňové přiznání je potřeba do pondělí 1. dubna. Výjimku mají jen ti, kteří využívají služeb poradce – v takovém případě platí termín odevzdání do 1. července. Poplatníci se však podle zákona mohou s podáním zpozdit, sankce jim totiž hrozí až od šestého pracovního dne. Všechny finanční úřady mají v pondělí také prodlouženou otevírací dobu od 8 do 18 hodin.