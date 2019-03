Výroba nábytku ho nenaplňovala. Tak prodává rybičky a na dva týdny dopředu má plno

I když Radka Urbana akvaristika bavila od dětství, živil se dřív výrobou nábytku. „Zákazníci o naši práci měli zájem, ale mě to nenaplňovalo,“ přiznal Urban. Velké pracovní nasazení a snaha všem zákazníkům vyhovět nakonec vedla až ke zdravotním problémům.

Výrobu nábytku proto ukončil a začal prodávat v bývalé prádelně panelového domu v Neratovicích rybičky. Jenomže brzy zjistil, že se řítí do stejného problému. „Jak jsem do toho vnesl ziskuchtivost, ta příroda na to není nastavená, takže vlastně nic nešlo. Já měl najednou prázdný akvárka,“ uvedl chovatel.