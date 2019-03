České poště hrozí, že v květnu už nebude mít na běžný provoz. Peníze jí půjčí stát

Řešení nynějších obtíží podle ministryně financí nemusí trvat dlouho. „Pokud budou splněny podmínky, podepíše se smlouva, tak se bavíme skutečně o dnech,“ poznamenala Schillerová.

Podle generálního ředitele Romana Knapa přichází pomoc od státu těsně před krizovým scénářem. Bez peněz by v květnu nastaly potíže.

Hamáček, pod jehož resort pošta spadá, míní, že se krokem ministerstva financí de facto dříve vyplatí dlužné částky za minulá léta. „Nejen že stát neplatí tolik, kolik by měl, ale ještě peníze vyplácí s dvouletým zpožděním,“ podotkl.

Schillerová se nebrání diskusi o navýšení limitu za služby

V Poslanecké sněmovně zákonodárci budou řešit změny ve fungování pošty a Hamáček chce prosadit, aby se limit za služby, které pošta poskytuje pro stát, zvýšil z půl miliardy na půl druhé miliardy korun.

„Není to o tom, že pokud dáme do zákona limit, stát to zaplatí. Jde o to, že pokud si stát objedná službu v rámci limitu, tak aby byla celá uhrazena,“ přiblížil ministr vnitra.