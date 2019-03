Teplo z Temelína do radiátorů českobudějovických bytů. Začala stavba horkovodu

Teplo z Temelína bude dostávat přibližně 30 tisíc lidí, tedy zhruba třicet procent obyvatel města. Má jít zejména o sídliště Vltava, Máj nebo Šumava a Pražské předměstí.

Nový horkovod by pro dotčené obyvatele Budějovic neměl znamenat vyšší účty. Má jít naopak o dlouhodobě cenově stabilní zdroj a radnice slibuje, že obyvatelé budou za teplo platit stejně jako teď. Díky horkovodu by se navíc mělo ve městě lépe dýchat. „Teplárna v Budějovicích do ovzduší vypustí každý rok o 80 tisíc tun CO 2 méně,“ přiblížil náměstek českobudějovického primátora Juraj Thoma (HOPB).