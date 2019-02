Toman: Od přísnějších kontrol hovězího neustoupíme, dokud Varšava nenapraví nedostatky

„V Polsku byla kontrolní mise EU, nařídila opatření, která teď mají udělat – že by to neměli dělat soukromí veterináři, že by tam měly být kamery a že by měly být přesně identifikována zvířata,“ přiblížil Toman.

Varšava podle něj dostala čas na nápravu do konce března a česká strana svá mimořádná opatření rozhodně dříve neopustí. „Teprve až naši veterináři navštíví Polsko, budou jednat se svými kolegy a budou splněna opatření evropské mise, pak to můžeme teprve zrušit,“ vysvětlil.

Přísnější postup v podobě zákazu dovozu nicméně podle ministra není v současnosti na místě. „Dovoz by šel zakázat, pokud by se stalo nějaké mimořádné věcné pochybení nebo nakažlivé onemocnění, ale musíme si uvědomit, že tady máme volný pohyb zboží. Je to jedna z nejvyšších hodnot, které v Evropské unii máme,“ uvedl.