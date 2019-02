Čas na odevzdání daňových přiznání se krátí. Poslední termín je 1. dubna

Daňové přiznání lze podat osobně na příslušném územním pracovišti finančního úřadu nebo ho poslat poštou. Možná je také on-line varianta. Elektronicky ho zatím v Česku, kromě podnikatelů, podává zhruba 130 tisíc lidí. Od ledna ministerstvo vnitra upravilo datové schránky, aby jejich užívání bylo snazší.

„Dneska to můžete používat v tabletu, v mobilu, docela pohodlně. Nemusíte to nijak složitě zoomovat, tak jak to bylo před tím,“ uvedl ředitel odboru eGovernmentu ministerstva vnitra Roman Vrba.

Základní lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2018 je pondělí 1. 4. 2019 ⌛🕰⏳



V EK Partners zpracovávají daňové přiznání pro několik stovek klientů. Také jich se týkají některé změny.

„Pro rok 2018 platí, že se zvýšilo daňové zvýhodnění na děti. Zvýšila se díky zvýšení minimální mzdy i sleva za umístění dítěte v předškolském zařízení. A významně se změnil paušál u živnostníků, kteří mají příjmy z podnikání, kterým se povinně snižuje jejich paušální výdaj na polovinu v porovnání s předchozím rokem,“ uvedl daňový poradce zmíněné firmy Jan Kotala.