Přírodní kůže je luxusem nyní a bude i za dvacet let, soudí obuvník Pavlas

Michal Pavlas vystudoval kožařskou průmyslovku ve Zlíně. Firmu založil v 90. letech. Nejdřív boty jen opravoval, potom začal šít na míru ortopedickou obuv. Dnes vlastní největší ze čtyř podobných dílen ve středních Čechách.

„My jsme velkou část profesního života strávili v ortopedickém sektoru, kde jsme načerpali obrovské zkušenosti, jak obout každou nohu. Speciální, luxusní obuv jsme začali dělat před deseti či patnácti lety,“ letmo vzpomíná.

Novinkou v jeho podniku je 3D tiskárna, se kterou chce řemeslo posunout zase o kus dál. „Určitě půjde tisknout dámský podpatek, určitě půjdou tisknout kopyta, veškeré ozdobné měkké díly,“ říká. Oproti současnosti by to měl být velký pokrok: „Když potřebujete kopyto, získáte ho nejdřív za měsíc. S 3D tiskárnou ho mám do 48 hodin.“

Co se týká materiálů, obuvník odhaduje, že i za dvacet let bude patřit přírodní kůže k těm luxusním. Na trhu by se ovšem mohly objevit různé biomateriály na bázi hub. Možná budeme chodit i v botách z kombuchy, směje se Pavlas.