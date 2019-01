Svázat Ďáblovu bibli je zdoláním knihařského Everestu, říká mistr řemesla Jiří Fogl

Knihařství se věnuje od revoluce. Za tu dobu se mu do ruky dostala celá řada vzácných kousků, knihy ze 13. století nebyly nic výjimečného. Do roku 1989 se živil jako konstruktér ve fabrice, stál za rýsovacím prknem. Po revoluci ale „prásknul do bot“ a začal se věnovat knihám.

V 90. letech pracovalo v jeho dílně sedm lidí, dnes si vystačí s dcerou a brigádníky. Jen vázání knih by je neuživilo, začali proto rámovat obrazy. Mezi jejich zákazníky patří i velké pražské galerie.

V dílně, kde právě svazují Bibli z roku 1851, nejsou vzácností jen knihy. Většina strojů nebo razidel pochází z počátku 20. století a dnes už je prakticky nelze sehnat.