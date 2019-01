V polovině února by se již mělo na úseku D1 u Humpolce jezdit plnou rychlostí, slibuje ředitelství dálnic

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) kvůli kolapsu na D1 čelil kritice z mnoha politických stran i od veřejnosti. Premiér Andrej Babiš (ANO) pak dostával výzvy k odvolání ministra. V pondělí se oba sešli a jednali o situaci na komplikovaném úseku, o personálních otázkách však ne. Ke kritice na malý počet nově zprovozňovaných úseků dálnic oba uvádějí, že je to kvůli nedostatečné přípravě staveb za minulých ministrů.

Premiér Babiš v pondělí uvedl, že chce každý měsíc informovat veřejnost o postupu ve výstavbě dálnic. Zároveň se zastal Ťoka, pouze mu vytkl, že neprezentuje výsledky své práce. „Když dělá dobrou práci, a on dělá dobrou práci, tak to musí dát na vědomí. Jde o to, abychom to komunikovali,“ uvedl Babiš.

Co ještě čeká sporný úsek

D1 u Humpolce je od víkendu částečně průjezdná plně v obou pruzích. Úsek byl předtím zúžený kvůli opravám, které nabraly velké zpoždění.

Po opětovném rozšíření zúženého úseku bude podle Kroupy ještě nutné opravit kaverny a povrch dálnice, aby se dal úsek plnohodnotně využívat. „Zhotovitel by měl v příštím týdnu nastoupit. Podepisujeme smlouvu s vítězným uchazečem, který bude sanovat kaverny. Bude nastupovat do těch míst, kde jsme odstraňovali svodidla, a dál,“ řekl Kroupa na tiskové konferenci po jednání vlády i následně v pořadu Devadesátka ČT24. „Výsledkem by mělo být, že v polovině února bude celá stavba dálnice připravena na 130kilometrovou rychlost,“ doplnil.