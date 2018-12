Plastové tašky na ústupu. Zdarma už se nikde nevydávají

Každý obyvatel Česka těchto tašek použije v průměru 300 ročně. Cílem je, aby si během šesti let vystačit se čtyřiceti. Například Marie Nová chodí do obchodu zhruba třikrát týdně. A několik let vždy s vlastní taškou. „Je to hlavně z důvodu ekologie. Ty tašky nejsou drahé, ale je zbytečné neustále používat nové a nové“.

I proto se za plastové tašky dnes v obchodech platí. Třeba v řetězci Tesco už řadu let. Jejich spotřeba se jen tady snížila zhruba o dvě třetiny. I přesto po nich zákazníci často sáhnou.

Řetězec Lidl naproti tomu přestal igelitky úplně prodávat. „Důvodem byla jejich stále rostoucí spotřeba, protože jen za rok 2016 jsme těchto jednorázových igelitových tašek prodali více než 27 milionů kusů,“ uvedla mluvčí Lidlu Zuzana Holá.