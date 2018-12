Vrací křeslům lesk minulých časů. Šumavská čalounice nemá o práci nouzi

Staňková podniká přes dvacet let a poslední čtyři roky provozuje dílnu v šumavském Vimperku. Vyučila se přitom kuchařkou – a do nábytkářské firmy Jitona se dostala přes kuchyň. „Do půl roku si mě vyžádal pan ředitel a šla jsem na čalounickou dílnu. Tenkrát to byl monotónní nábytek a vývoz do Ruska,“ vzpomíná.

Práci s nábytkem ovšem propadla a už v 90. letech minulého století si založila vlastní firmu. Od té doby své tempo prakticky nemění: pracuje sedm dní v týdnu a volno si bere jen kvůli malé vnučce.

„Nikdy jsem neměla období, že by to nešlo. Naopak je toho tolik, že jsem od toho chtěla utéct,“ hodnotí množství zakázek. Dokonce se stalo, že dílnu zavřela, ale pak se k práci zase vrátila.