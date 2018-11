Vánoční doba si žádá přísun brigádníků. Letos berou až o 10 procent víc než loni

Brigádníci mají různé zázemí. Například Roman Maňák je SAP administrátor v Datartu. Účetní systém spravuje ve Zlíně, ale tentokrát brzo ráno nasedl s dalšími kolegy do auta a vyrazil do hlavního stanu firmy v Praze.

„Všichni pracovníci se trénují na všechna stanoviště. Když zboží přijde do logistického centra, uskladňují ho, potom kompletují zakázky a pak je balí,“ řekla mluvčí Amazonu Miroslava Jozová. V hlavní sezoně, která právě začala, tu vyexpedují až o 80 procent zboží více než obvykle.

Danu Hurtalovou přijali do skladu Amazonu jako posilu na vánoční sezonu. Zaměstnaná zde zůstane ale i po Novém roce. Dává zboží na pás, odkud putuje do balírny.

Knap uvedl, že v běžném dni pošta odbaví 150 tisíc balíků denně, ale po Black Friday ( Černém pátku ) to bylo až 420 tisíc. Situaci jí komplikují zásilky z Číny, které „chodí v igelitových pytlících, adresát je špatně čitelný a vše se musí třídit ručně“. Přitom každý rok podíl těchto zásilek roste.

Pošta se chce na balíkový trh co nejvíce zaměřit, protože každý rok stoupá až o 14 procent. Je to jediný růstový segment, ostatní klesají. Listovní zásilky průměrně klesají okolo desíti procent ročně, řekl generální ředitel. To znamená na tržbách ročně o 700 či 650 milionů korun méně.