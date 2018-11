Černý pátek byl v Česku rekordní. Nejvíce slev bylo na elektroniku a módu, některé ale byly fiktivní

Není sleva jako sleva

Kritika, která padá na Černý pátek, bývá dvojího druhu. Jednak ta, že podporuje bezhlavý konzumerismus (například ze strany organizace Greenpeace), jednak zpochybňování samotných slev a jejich reálné výše.

Pokud jde o způsob výpočtu výše slevy, prodejci zpravidla vychází z doporučené maloobchodní ceny. „Doporučenou cenu stanovuje výrobce při uvedení produktu na trh. Nevýhodou je, že pokud se zboží prodává delší dobu, bývá jeho aktuální prodejní cena nižší. To pak vytváří rozdíly, které mohou být pro zákazníka matoucí,“ uvedl Jan Penkala ze společnosti Acomware.

Například některé slevy, které se zdají vysoké, během výprodejů na Černý pátek nemají nic společného s výhodnými nabídkami, upozornil srovnávač cen Heureka.cz. Cena po „slevě“ je totiž často stejná jako průměrná cena daného výrobku na trhu. Ze statistik společnosti Shoptet pak vyplývá, že velké e-shopy reálně zlevní v průměru o 34 procent, ale jde o staré modely zboží, jejíž cena přirozeně klesá.

Slevy jsou často na výprodejové zboží

Black Friday v současnosti v e-shopech netrvá jeden den jako v minulosti, ale slevové akce trvají prakticky celý měsíc. „Během této doby sledujeme, že se ceny jednotlivých prodejců od průměru na trhu mohou lišit až o 50 procent. Znamená to, že fantastické slevy často nemají nic společného s výhodnými nabídkami, ale reálně pouze návrat k průměrné ceně na trhu. Je proto dobré ceny i po slevě kontrolovat i s dalšími prodejci,“ uvedl marketingový ředitel Heureka.cz Michal Vodák.

Nejčastější uváděné slevy jsou mezi 30 až 40 procenty, přičemž průměr je 34 procent. „Má to ale háček, ty slevy jsou často na výprodejové zboží – starší modely televizí, elektroniky, mobilů. To znamená, že jde o přirozenou slevu. Tedy před Vánoci se staré zboží zlevňuje a e-shopy se ho snaží zbavit, pak může dojít ke krátkodobému navýšení a následně po novém roce jde to stejné zboží do novoročních výprodejů,“ řekl Miroslav Uďan z Shoptetu.