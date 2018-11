Elektřina příští rok zdraží. A experti mají za to, že jde teprve o začátek nepříznivého vývoje

Po oznámeném navýšení se budou zdražování opakovat a opakovat, soudí například jednatel poradenské společnosti ENA Vladimír Štěpán. Navíc budoucí růst bude podle něho vyšší než ten současný.

Vliv na to podle něj bude mít růst podílu obnovitelných zdrojů energie, rostoucí cena uhlí i to, že je uhlí zatíženo emisními povolenkami. „A protože jejich cena stoupla ze dvou eur na dvacet a očekává se, že to bude i třicet, jak chce Evropská unie, tak je to velmi výrazný parametr pro další zvyšování,“ uvedl.

Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl ve středu po jednání s jihokorejským prezidentem, že současné zvýšení cen energie je dopadem dávného rozhodnutí Evropské komise o emisních povolenkách.

„Má to velmi negativní vliv na český průmysl. Nakonec to zaplatí čeští občané, a to je špatně,“ uvedl premiér a dodal, že „o těchto různých opatřeních Evropy bychom měli diskutovat“. Podle Babiše není možné, aby Evropa zachraňovala celou planetu z hlediska klimatu či migrace a ostatní, unijní konkurenti, tato pravidla nerespektovali.