Babiš považuje jádro za základ české energetiky. Jednal o něm s jihokorejským prezidentem

Po francouzských a amerických zástupcích jednal Andrej Babiš o dostavbě jaderných bloků v Česku i s jihokorejským prezidentem. Mun Če-in ho ve středu informoval, že Jihokorejci zvládli stavbu elektrárny v Abú Zabí včas a podle původního rozpočtu. To Babiš ocenil a dal to do kontrastu se zpožděním a prodražováním při výstavbě jaderných bloků na Slovensku a ve Finsku.