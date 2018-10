Belgičany v zimě čekají výpadky proudu. Nedostatek energie způsobí odstávka jaderných bloků

„Nevybavuji si, že by to zažila jiná země, snad s výjimkou Japonska v roce 2011,“ poznamenala energetička belgického federálního úřadu pro plánování Danielle Devogelaerová.

Mluví se o zanedbání údržby jaderných elektráren, vyšetřování ale ještě neskončilo. Úřady nicméně ujišťují, že únik radiace nehrozil a nehrozí, i když před dvěma a půl roky rozšířily okruh, do kterého zdarma dodávají jódové tablety pro případ nehody. Nyní zahrnuje celou zemi i pohraničí Německa a Nizozemska.

„Mohou se objevit známky toho, že v minulosti se zhoršenému stavu nevěnovala patřičná pozornost,“ řekl Simon Coenen z belgického úřadu pro jadernou bezpečnost.

Investice do generátoru se teď bude hodit

Dodavatel energie nedokáže říct, jak výpadek pokryje. Platí průmyslovým odběratelům za to, že dočasně sníží spotřebu, a také zprovozňuje staré elektrárny na plyn i naftu. Nouze žene ceny elektřiny vzhůru, a sousední země pomohou, jen pokud budou mít samy dost.

Jihovýchodně od Bruselu podniká farmář Thibault Bourgaux, v místě, kterého se mají odstávky dotknout. Chová šedesát dojnic a bez elektřiny si práci neumí představit. Při 26 litrech na krávu to ručně nejde. Kdysi uvažoval o pořízení záložního generátoru, ale nakonec ho nekoupil. „Je to investice 10 tisíc eur, příliš by to zvýšilo náklady,“ vysvětlil.

Už starší investici do generátorů si naopak pochvaluje Christophe Legast, starosta blízké obce Walhain. Je si jist, že zajistí krizový chod radnice i školy. „Generátor zatím nesloužil, ale je důležité mít zálohu. Jak se říká, vládnout znamená předvídat,“ podotkl.