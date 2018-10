Firmám chybí až o 150 tisíc lidí více, než se říká. Příští rok bude půl milionu neobsazených míst, tvrdí Hospodářská komora

Příští rok by mohlo firmám podle šéfa Hospodářské komory Dlouhého chybět na půl milionu pracovníků. „Dnes se ukazuje, že nedostatek lidí je větší problém, než slyšíme od statistiků. Domníváme se, že firmy dnes postrádají 440 tisíc lidí, to je o 100 až 150 tisíc více, než jsou oficiální čísla. Čekáme, že to příští rok ještě naroste a chybět bude až půl milionu lidí,“ uvedl. Podle Úřadu práce vzrostl počet volných pracovních míst v září na více než 316 000. Zaměstnavatelé tak nyní podle úřadu postrádají přibližně o 200 000 zaměstnanců více než na hospodářském vrcholu v roce 2006. Rozdíl v číslech, která eviduje Úřad práce a o kterých mluví firmy, je podle Dlouhého dán tím, že zaměstnavatelé se na úřad obracejí méně. Ví, že Úřad práce jim volné místo nepomůže obsadit, a tak nabídky vyvěšují rovnou na pracovní portály nebo oslovují personální agentury.

přehrát video Dlouhý: Růst brzdí zvyšování minimální mzdy i nedostatek lidí

Konkurentem soukromé sféry je veřejný sektor. Stát za pět let vysál podle Dlouhého z trhu práce 30 000 lidí. Čeští pracovníci, zejména ze západu Česka, navíc míří raději za prací do Německa. Ani to ale nestačí a chybějící pracovníci brzdí podle Dlouhého i růst Německa. Česká státní kasa proto letos přijde nejméně o 84 miliard korun na daních a odvodech, které by mohly být odvedeny v případě, že by byla obsazena všechna volná místa. V roce 2019 podle komory potenciální ztráty dosáhnou dalších 110 miliard korun.

Vladimír Dlouhý prezident Hospodářské komory „Dobrou zprávou je, že ekonomika roste a bude růst i příští rok. Firmy se ale ocitly v klinči. Na jedné straně nemají dostatek pracovníků, a ačkoliv usilují o zefektivnění výroby novými technologiemi, dodací lhůty strojů se prodlužují, protože je na druhé straně, nemá kdo vyrábět.“