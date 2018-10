Vývoj Zentivy zůstane doma. Soustředí se i na volně prodejné léky, říká Pavel Šebek

Zentiva se zaměřuje na generické léky. Ty se vyvíjí stejně jako ty originální?

Většina lidí si představuje, že generické léky jsou prostě kopie. Tedy že si koupíte velkou kopírku, dáte tam originální pilulku, zmáčknete tlačítko a vyleze vám generikum. Ale to není pravda. V podstatě, kopírování, tak jak si ho lidé představují, je zakázané, a to z patentových důvodů.

Když si představíte originálního výrobce, který investuje řádově miliardu dolarů do toho, aby vyvinul originální lék, tak všechno, co může, si zapatentuje. Tedy zejména základní molekulu, která nedovoluje vstoupit generiku na trh dříve, než vyprší základní patent, ale pak má také spoustu technologických patentů, které lék chrání. A my musíme všechny ty patenty obejít.

Takže přece jen kopírujete?

Dnes už nekopírujeme skoro nic. Technologicky jsou to všechno inovativní produkty, ale to co je společné, je chování – to je to, že když si vezmete originální lék jeden den a druhý den generikum, tak ten se musí chovat in vivo („v živém“ – pozn. redakce) úplně stejně. Třeba rozpouštění látky v čase musí být stejné u originálního léku i u toho našeho, a tím pádem je klinický účinek v organismu stejný.