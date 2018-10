Welcome. Američané koupili moloch Zentivu, který začínal jako středověká lékárna

Neoriginální, takzvané generické léky ušetřily podle České asociace farmaceutických firem (ČAFF), která sdružuje jejich výrobce, českému zdravotnictví za deset let asi 136 miliard korun. Generická léčiva mohou farmaceutické firmy vyrábět poté, co jejich původním výrobcům vyprší patentová ochrana. Zpravidla to trvá několik let.

Masti už se tady v tento moment nevyrábí, rozhlíží se v jedné z několika výrobních budov Zentivy. Některá výroba se s odchodem dosavadního vlastníka – francouzské nadnárodní skupiny Sanofi – přesunula do různých jiných závodů do zahraničí.

„Sterilní masti ale vzhledem k tomu, že to je taková hodně unikátní část výroby, se přesunuly na farmablok. Výroba by měla začít na začátku příštího roku,“ vysvětluje Kollmann.

Petr Kollmann zažil zrod Zentivy, chod firmy pod Sanofi a teď i aktuální osamostatnění se společnosti s investičním vstupem americké Advent International. To základní – výroba generických léčiv, tedy neoriginálních léků, které jsou prakticky stejně účinné jako originál, jen vyrobené vlastními technologiemi, zůstává. Mezi jednotlivými obdobími chodu společnosti však rozdíl byl. A podle pamětníků vynikalo zvláště jedno.

Příchod Sanofi znamenal pro všechny změnu

Zatímco přechod z Léčiv na Zentivu jako mistr Petr Kollmann moc nevnímal, přechod pod Sanofi ano. „To jsem pocítil,“ říká, stejně tak jako další zaměstnanci, kteří už něco pamatují.

Do roku 1989, kdy ještě podnik fungoval jako Léčiva, byly léky podle Kollmanna takzvaně „nic moc“. Zaměstnanci brali poměrně nízké platy a hodně z nich tak odcházelo třeba do Barev a laků, kde byly vyšší mzdy. „Po roce 1989, to je to, na co asi lidé, co tady jsou služebně nejdéle, vzpomínají nejraději. To byla doba rozkvětu, hodně se tady investovalo za pana inženýra Jiřího Michala,“ říká Kollmann.

„Pro mě bylo důležité, že náš pražský závod byl lídr všeho, my jsme byli pupek světa, my jsme zaváděli naše standardy do Rumunska, do Turecka i na Slovensko poté, co se všude koupily závody. Ale tím příchodem Sanofi… se to změnilo. Za prvé jsme byli generická firma, za druhé jsme museli začít přejímat standardy od velkého korporátu,“ vysvětluje.

Takovým poznávacím znamením v období před Sanofi bylo i podle dalších služebně starších zaměstnanců to, že byli na firmu hrdí. „Hrdý jsem byl třeba na fakt, že jsme byli čtvrtí v hodnocení TOP firem v České republice. Před námi byly jen banky a ČEZ,“ řekl Matoušek.