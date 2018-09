Naděje pro Vratislavickou kyselku. Nový majitel chce kromě výroby sirupů obnovit minerálku

Ovšem zdroj je slabý. Za minutu z něj mohou čerpat jenom 24 litrů. Přitom větší vrty konkurenčních minerálních značek vydají za minutu i tisíc litrů.

„Pro nás není Vratislavická kyselka to hlavní, proč to děláme. My jsme sirupáři. Kyselka pro nás bude bonus navrch,“ poznamenal Vokurka.

V areálu by mohlo být i muzeum

Samotný zámeček s věží nový majitel alespoň prozatím rekonstruovat nebude. Své plány ale do budoucna má. „Dokážu si představit muzeum, dokážu si představit ukázky výroby a exkurze,“ přiblížil.

Historie kyselky je dlouhá. Pramen byl nalezen v roce 1862, a to omylem. Jeho objevitel chtěl vykopat studnu pro bělírnu látek. O 32 let později byla voda uznána jako léčivá a ve městě vznikly lázně. Nakonec ale celý podnik skončil jako stáčírna, která s přestávkami vydržela až do roku 2008. Po sametové revoluci se tam přitom stihlo vystřídat sedm majitelů.

Teď Vratislavická kyselka získává novou šanci. Více než stoletá historie by tak mohla znovu ožít. Nepředpokládá se, že by tomu ale bylo dříve než za deset let.