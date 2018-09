Novými cly za 200 miliard míří USA hlavně na čínský textil a rýži. Jüan oslabuje

„Je důležité si uvědomit, že to není nic nového: prezident Trump se posledních 30 let domnívá, že jsou to právě nerovné podmínky, které umožnily Číně získat tento obrovský obchodní přebytek, který má se Spojenými státy.“

Na dovozu čínského zboží, třeba součástek do automobilů nebo elektroniky, je ale americký průmysl závislý. „Nejsou schopní si je vyrábět rychle a i cena by byla vyšší, v Číně je cena práce, i když vzrostla, stále pod tou americkou,“ doplnil analytik Capitalinked.com Radim Dohnal.

Trump zároveň varoval Čínu, aby nereagovala odvetnými akcemi zejména proti americké zemědělské produkci nebo průmyslovému zboží. Washington podle něj v takovém případě „okamžitě zahájí fázi tři“, což jsou další cla, která by se týkala zboží za 267 miliard dolarů. To by znamenalo, že by novým clům podléhal téměř veškerý čínský dovoz do USA.