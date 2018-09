Důchodový účet vykáže letos rekordní přebytek. Opozice však chce reformu pro hubené časy

„Co vláda navrhuje, jsou kosmetické změny, které ničemu nevadí, ale ničemu neprospívají,“ uvedl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Opoziční strany se domnívají, že při zpomalení české ekonomiky se může důchodový účet znovu dostat do minusu. Po roce 2035 navíc začnou do penze odcházet silné ročníky, tzv. Husákovy děti.

Místopředseda rozpočtového výboru sněmovny Mikuláš Ferjenčík (Piráti) si proto myslí, že změny jsou potřeba. „Až půjdou do důchodu silnější populační ročníky, tak se to výrazně změní a razantně se to zhorší“.

Člen rozpočtového výboru sněmovny Stanislav Juránek (KDU-ČSL) pak považuje důchodovou reformu za nejdůležitější krok, který poslancí mají v tomto volebním období (do roku 2021).

Vláda by mohla zveřejnit hlavní zásady důchodové reformy do konce roku. Po zrušení druhého penzijního pilíře se všechny strany shodnou tom, že bez široké politické shody žádná důchodová reforma dlouho nevydrží.