Invalidním důchodcům možná klesnou doplatky na léky. Ale až od roku 2020

Invalidní důchodci by mohli mít nižší doplatky na léky. Poslanci se jim totiž chystají snížit roční limit, nad který pojišťovny vrací lidem zaplacené doplatky na léky z dnešních 5000 na 500 korun ročně. Limit by tak měl být stejně vysoký jako u penzistů nad 70 let. Národní radě osob se zdravotním postižením se však nelíbí, že změna má nastat až od roku 2020.