Státní zaměstnanci dál trvají na zvýšení platů, chtějí alespoň 10 procent. Dohoda se však odsouvá

Odbory požadují pro učitele o 15 procent vyšší sumu na platy a pro ostatní pracovníky veřejného sektoru zvýšení tarifů o deset procent, a to od října. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve řekl, že do platů poputuje příští rok o deset procent peněz více než letos. Učitelé by si měli přilepšit o 15 procent. Pro ostatní zaměstnance, tedy hasiče, policisty či úředníky má být na platy o šest procent prostředků víc. Tarify by se jim měly zvýšit o dvě procenta, zbytek by byl na odměny.

Dohoda o tom, o kolik a odkdy si zaměstnanci státu a veřejných služeb polepší, by mohla padnout do poloviny srpna. Novinářům to po jednání se zástupci vlády řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Dohoda v srpnu?

„Obě strany by rády cílily na podobné datum (dohody do poloviny srpna). Bude ale záležet na tom, co budou varianty obsahovat a jak to bude vypadat s navýšením pro zaměstnance a pro bezpečnostní složky,“ uvedl Středula.

Odboráři očekávají, že ministerstvo bude posuzovat tři či čtyři modely. Nejdřív by o nich měli diskutovat členové vlády. Poté budou pokračovat i neformální jednání s odboráři. Týkat se budou hlavně poměru sumy na tarify a odměny a případného rušení nejnižší platové tabulky pro nejhůře odměňované. Oficiální schůzka s odbory se pak uskuteční začátkem srpna.

Středula se už o víkendu sešel se šéfem ČSSD a ministrem vnitra Janem Hamáčkem a ministrem práce Petrem Krčálem (ČSSD). „Dohodli jsme se, že budeme podporovat plošný růst platů o deset procent,“ uvedl pak na Twitteru Hamáček.

Zítra nás čeká tripartita a jednání o růstu platů státních zaměstnanců a pracovníků ve veřejné sféře. Pro @CSSD jsou odbory velmi blízkým partnerem, což jsme si dnes s @KrcalPetr a @JStredula potvrdili u piva. Dohodli jsme se, že budeme podporovat plošný růst platů o 10 %. pic.twitter.com/5e2z9b3lPh — Jan Hamáček (@jhamacek) July 8, 2018

Pondělního jednání s předáky se v Hrzánském paláci zúčastnili kromě Hamáčka a Krčála ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a premiér Babiš. Zda by se případně mohla navýšit ještě suma na platy, není zatím příliš pravděpodobné. Jasněji by ale mohlo být před koncem měsíce po zveřejnění prognózy ekonomického vývoje v zemi, podotkl Středula.

„Pokud se ukáže, že by alternativa (přidávání) znamenala navyšování objemu na platy, tak se musíme podívat do jiných kapitol státního rozpočtu a ty peníze najít,“ řekl novinářům Hamáček. Dodal, že podle jeho představ by pro policisty a hasiče šest procent peněz mělo putovat do rizikového příplatku a čtyři procenta do tarifů.