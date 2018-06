Ruzyňské letiště zpřísní krátkodobé parkování a postaví nová místa pro dlouhodobé

Přímo před prvním terminálem ruzyňského letiště se dá parkovat zdarma jen prvních patnáct minut. Každá další čtvrthodina stojí sto korun.

Toto pravidlo se nezmění, letiště však omezí počet vjezdů. Zatímco v současnosti může jedno auto parkovat patnáct minut z každé hodiny, nově bude moci znovu přijet až další den.

To bude problém hlavně pro ty, kteří mají odvozy z letiště v popisu práce. Jsou to především lidé, které si najímají hotely, aby vyzvedli klienty. V některých případech dopadne zpřísnění přímo na řidiče. „Pokud máte auto na sebe, tak si to platíte sami,“ říká jeden z takových řidičů Kamo Michaljan.