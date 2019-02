Babiš není první. Jak své podnikání kvůli politice řešili Trump, Kiska či Berlusconi?

Bárta se také ocitl před soudem kvůli obvinění, že se na jaře 2011 pokusil uplatit tehdejší stranické kolegy Jaroslava Škárku a Kristýnu Kočí. Pražský městský soud v dubnu 2012 Bártovi uložil osmnáctiměsíční trest s podmíněným odkladem na 2,5 roku a potrestal i Škárku.

Odvolací soud ale rozhodl, že Bárta trestný čin nespáchal, a věc nařídil znovu projednat. V lednu 2013 Obvodní soud pro Prahu 5 zprostil Bártu i Škárku viny a v březnu verdikt potvrdil pražský městský soud. V lednu 2015 osvobozující verdikt potvrdil i Nejvyšší soud.

Aleš Řebíček (49)

Od září 2006 do ledna 2009 byl Aleš Řebíček ministrem dopravy v první i druhé vládě Mirka Topolánka za ODS. V roce 1992 byl jedním ze zakladatelů společnosti Viamont, která se zpočátku věnovala železničnímu stavitelství, později začala provozovat i vlakové spoje.

Viamont získal některé státní zakázky, a proto média připomínala Řebíčkovo působení ve společnosti. Deník MF Dnes dříve spočítal, že od ledna 2005 do srpna 2006 dostal Viamont veřejné zakázky za 558 milionů korun, v období od září 2006 do května 2008, tedy v době, kdy Řebíček ministerstvo vedl, to bylo za 3,5 miliardy. Řebíček opakovaně uvedl, že své vazby na firmu před nástupem do vlády zpřetrhal.