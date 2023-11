Cenu za dobrovolnictví získala žena, která v Jihlavě pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny

Letošního prvního ročníku Cen za dobrovolnictví se účastnili dobrovolníci, kteří se významným způsobem zasloužili o zvládnutí dopadů uprchlické vlny kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Dobrovolníky a organizace nominovala regionální dobrovolnická centra z každého kraje.

Musilová se podle nominace pravidelně zapojuje do podpory tím, že přispívá do sbírek a nakupuje potraviny a jiné potřebné věci. „Ovšem jakmile začala uprchlická vlna z Ukrajiny, neváhala ani chvíli. V prvopočátku přinášela svačiny, které nakoupila a připravila do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) v Jihlavě,“ uvedl ředitel odboru prevence kriminality ministerstva vnitra Michal Barbořík, který ceny vyhlásil.

Pomáhala i při zřizování Ukrajinského domu

K pomoci uprchlíkům přesvědčila žena podle Barboříka další dobrovolníky, se kterými zřídila dětský koutek. Pomáhala také při zřizování Ukrajinského domu, kde uprchlíci dočasně bydlí. Zasloužila se o vytvoření Centra humanitární pomoci, kde nyní působí.

Dobrovolnické centrum ADRA v Českých Budějovicích se loni stalo hlavním partnerem města při vybudování Ukrajinského komunitního centra Nadija. Zapojilo se do vzdělávacích a integračních aktivit. Dobrovolníci z centra také pomáhali hlídat děti a pořádali kulturní akce. Centrum poskytovalo i materiální pomoc.