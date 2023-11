Gang kyberpodvodníků se snaží z lidí vylákat údaje i peníze. Reportéři ČT zachytili postup útočníka

Pan Jaromír Šťastný má zkušenosti hned s několika podvodníky. Nejdříve se stal obětí podvodu s kryptoměnami, kdy investoval do bitcoinů a přišel téměř o všechny své životní úspory. „Zasáhlo mě to tak, že jsem týden v podstatě nebyl schopen jíst, nebyl jsem schopen spát, úplně mě to vyřadilo ze života.“ Nechtěl se ale tak rychle vzdát. Snažil se získat bitcoiny zpět. Jak se ale ukázalo, narazil opět na podvodníky. Poté, co to zjistil, obrátil se na Českou televizi.

Útočník Jaromíru Šťastnému slíbil, že mu zajistí návrat peněz z jeho bitcoinové peněženky. Navedl jej k tomu, aby si do počítače nainstaloval aplikaci a sdělil přihlašovací údaje. „Útočník se snažil dostat pod kontrolu počítač, na kterém byla oběť, a pomocí aplikace sledovat, co dělá,“ vysvětluje etický hacker Daniel Hejda. „Ve chvíli, kdy si uživatel stáhnul aplikaci, kdy mu předal User ID – uživatelské číslo a heslo, tak v tu chvíli útočník mohl sledovat plochu uživatele,“ dodává. Muž se následně snažil od pana Šťastného získat údaje k bankovnímu účtu.

Podle kriminalisty Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Ondřeje Kapra je to stejné, jako kdyby si člověk pozval někoho cizího domů. „Stejně tak někoho pozvete do počítače a vůbec nevíte, na co pachatel kouká, co tam dělá za vás,“ podotýká Kapr. „Nevíte, jestli se chce jenom podívat, kolik tam máte peněz, o kolik dalších peněz by vás mohl okrást, jakou máte možnost půjček, nebo jestli za vás převezme kontrolu a přímo si provede transakce,“ dodává. Zmínil, že útoků přibývá. „Jsou velmi nebezpečné, protože jsou čím dál sofistikovanější. Manipulace je v současnosti tak silná, že se může nachytat každý z nás.“

Policistům se už v polovině dubna podařilo dopadnout gang falešných bankéřů, přičemž šlo o největší objasněný případ v kybernetické kriminalitě. Celkem deset lidí – mezi nimi osm Čechů, jeden občan Ukrajiny a jeden z Běloruska – je nyní ve vazbě. Policie je pozatýkala v Česku i na Ukrajině, kde měli call centrum. Pachatelům hrozí až 12 let vězení.

