Kdyby zavolala čínská armáda, zavěsil bych, říká představitel firmy analyzující satelitní snímky s pomocí AI

„Aktuálně satelity chrlí obrovské množství dat, jejich manuální zpracování je mimo lidské možnosti. My jsme proto vyvinuli software SpaceKnow Guardian, který veškerá ta data procesuje a je schopen je třídit. Může vám pak říct, co se kde a v jakém čase děje na zeměkouli,“ vysvětlil Vlk.

„Pomohli jsme si transpondéry, které musí každá loď emitovat. Propojili jsme je s obrazovými satelitními daty a zjistili, že se tam pohybovaly dvě lodě, které náš software vyhodnotil jako takzvané dark ships. Pohybovaly se ilegálně pod závojem toho, že nedávaly vědět o své poloze,“ popsal Vlk s tím, že tyto informace jeho podnik posléze poslal neveřejným kanálem zpravodajským službám.

Pokud se snímek pořizuje během noci nebo špatného počasí, lze ho podle Vlka vyfotit pomocí radarů se syntetickou aparaturou. „Jsou to radarové snímky pořízené ze satelitů. Je to otisk vln. Radar funguje jako aktivní senzor a vyšle vlny na zem. Ty se pak odrazí zpět. Fotografie je poté interpretace odrazu těch vln,“ vysvětlil.

Zástupcům čínské nebo íránské armády by zavěsil

Přestože firma SpaceKnow během každých dvou týdnů stihne monitorovat až stovky tisíc oblastí, za soukromou zpravodajskou službu se nepovažuje. Podle Vlkových slov pouze zajišťuje software a nástroj k dodání dat. Vyvozování dalších informací z fotografií je poté na zpravodajských službách.

Co se týče států, kterým by podnik mohl dodávat informace, Vlk uvedl, že mají silnou firemní politiku, která dovoluje spolupracovat pouze se spřátelenými zeměmi NATO. Na otázku, co by dělal, kdyby mu s nabídkou zavolal zástupce čínské nebo íránské armády, Vlk odpověděl, že by zavěsil.

„Ta politika je jak interně, tak i externě. Ve chvíli, kdybychom začali spolupracovat s takovým hostilním aktérem, tak bychom se zdiskreditovali před našimi stávajícími klienty,“ řekl Vlk.