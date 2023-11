Ukrajinci v Česku chtějí zůstat na pracovní víza, Rakušan volá po jednotném systému v EU

Místo dočasné ochrany pracovní víza, to je přání některých ukrajinských uprchlíků, aby měli větší jistotu ohledně uplatnění v Česku. Dočasná ochrana totiž může být prodloužená maximálně do března 2025. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) řekl, že usiluje o nastavení jednotného evropského mechanismu pro ty, kdo by chtěli v unijních státech zůstat.