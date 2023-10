Firma zbrojaře Strnada čelí podezření z průmyslové špionáže. Vliv má v Česku i na Slovensku

„Já osobně považuju Ditu za krádež. Je to naše dělo v jiném obale,“ řekl tehdy Roman Bobal. Stejné výroky jako v srpnu velitel slovenského dělostřelectva už nyní nezopakoval. Jen potvrdil, že tuto záležitost odpovědné osoby řeší. „Nebylo by v současné době vhodné, kdybych toto téma dále rozvíjel, dokud nebude zveřejněno oficiální stanovisko daných osob,“ sdělil Bobal.

Nicméně některé součástky Dity a Zuzany jsou si prý podobné natolik, že se u východních sousedů začalo mluvit o možné průmyslové špionáži. Velitel slovenského dělostřelectva to dokonce letos na začátku srpna v rozhovoru pro slovenský Denník N označil za loupež.

Houfnici Dita vyrábí česká firma Excalibur Army patřící do soukromého koncernu CSG neboli Czechoslovak Group. Naproti tomu Zuzana je produktem slovenské státní zbrojovky Konštrukta Defence. Obě koncepčně vycházejí ze starší československé houfnice Dana. Určitá podobnost nových zbraní je proto logická.

Podezření z toho, že česká zbrojní skupina CSG se možná na Slovensku dopouští průmyslové špionáže, se objevilo už před třemi lety. Tehdejší ředitel státního podniku Konštrukta Defence jej přiblížil v dopise, který rozeslal na slovenské ministerstvo obrany i do Strnadovy firmy Excalibur Army.

„Řešíme to. Já na slovenské straně zásadní problém nevidím, my to řešíme uvnitř. My jsme přijali nějaké opatření, to se bude prověřovat a na základě toho budou přijaty další kroky,“ prohlásil ředitel Konštrukta Defence Alexander Gurský.

CSG kromě využití slovenských komponentů vysvětluje podobu obou houfnic také tím, že obě děla, české i slovenské, vycházejí ze stejného československého základu. Skupina tvrdí, že trvá na tom, že svou Ditu vyvinula svépomocí. A tvrdí také to, že spekulace o průmyslové špionáži jsou nepravdivé a vnímá je jako poškozování svých práv, zájmů a dobré pověsti.

Nicméně státní podnik Konštrukta Defence, výrobce houfnic Zuzana, podezření stále řeší a během několika týdnů by měl oznámit, jaké další kroky ve věci podnikne. „Počkáme na závěry lidí, kteří jsou na to oprávněni posoudit, do jaké míry jsem já měl ty pravdivé slova,“ dodal Bobal.

„Strnadovy firmy zaměstnávají na Slovensku přes tisíc lidí. Není nikdo vlivnější ve slovenském zbrojařství, než je skupina CSG a pan Strnad,“ upozornil redaktor slovenského Denníku N Vladimír Šnídl. A podobné je to i v Česku. I zde je skupina CSG, ovládaná miliardářem Michalem Strnadem, hegemonem. Zaměstnává pět a půl tisíce lidí a vlastní několik desítek podniků. Loni činil její hrubý zisk téměř sedm a půl miliardy korun.

Zakladatelem firmy je Jaroslav Strnad, otec dnešního majitele. V devadesátých letech minulého století začal se svou firmou Excalibur Army obchodovat s vyřazenou armádní technikou. Pak se dostal i ke kopřivnické automobilce Tatra. V roce 2018, ve svých pětačtyřiceti letech, skupinu CSG velmi překvapivě předal synovi Michalovi. Jaroslav Strnad se dnes – podle oficiálních informací – věnuje už jen svému průmyslovému holdingu CE Industries. Ten je podle dostupných údajů na CSG úplně nezávislý.

Státní zakázky

Rozmach skupiny Czechoslovak Group se přesně překrývá s obdobím, kdy byl prezidentem Miloš Zeman. Ten Jaroslavu Strnadovi udělil medaili za zásluhy o stát v oblasti hospodářské. Skupina CSG je známá i tím, že zaměstnává bývalé důstojníky české armády a úředníky ministerstva obrany. Na ministerstvu obrany v minulosti pracoval i sám Andrej Čírtek, současný mluvčí CSG.

V létě 2021 se například viceprezidentem divize CSG Aerospace stal Bohuslav Přikryl. Do roku 2020 dlouholetý rektor Univerzity obrany v Brně, jenž měl přístup do nejvyšších pater českých ozbrojených sil. Nejenže byl členem kolegia ministra obrany, ale patřil i do nejužší rady náčelníka generálního štábu.

Zaměstnávání bývalých vojáků a ministerských úředníků není zdaleka jediným pojítkem mezi CSG a státem. Tou hlavní je účast skupiny téměř ve všech strategických zakázkách pozemních sil české armády v hodnotě desítek miliard korun. Ať už jde třeba o obrněnce Pandur, spojovací vozidla Titus, nákladní tatrovky, radary MADR, nebo dodávky střeleckých věží pro nová pásová vozidla CV90.