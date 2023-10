Na podzimní zdražování piva nejspíše naváže růst DPH. Podle pivovarů to ohrozí hlavně venkovské hospody

Ceny budou během podzimu růst i u produktů menších pivovarů. „Budeme muset pravděpodobně lehké navýšení od listopadu udělat, ale nemělo by to být razantní,“ uvedl sládek pivovaru Cobolis Pavel Palouš.

„V hospodách zdražujeme od 1. 11. a v maloobchodě od 1. 12. Do zákaznických cen se to pravděpodobně projeví se zpožděním,“ řekl v Byznysu ČT24 ředitel Budějovického Budvaru Petr Dvořák.

Listopadem a prosincem ale růst ceny piva nejspíše neskončí. V lednu to už nebude z vůle pivovarů, nýbrž z vůle vlády a zákonodárců. Součástí konsolidačního balíčku, který momentálně projednávají ve třetím čtení poslanci, je zařazení čepovaného piva do základní 21procentní sazby DPH. Balené pivo v ní již je, takže na jeho ceny změna nedopadne, ale v hospodách si stát bere z čepovaného piva jen deset procent.

Podle zástupců pivovarů nelze očekávat, že by zvýšení DPH vstřebaly restaurace v rámci svých marží. „Pivo patří k nejméně maržovým produktům, takže nemyslím, že mají hospodští velký prostor, aby část navýšení DPH vzali na sebe. Proto se dá předpokládat, že z valné většiny toto navýšení DPH bude přeneseno na spotřebitele – zákazníky restaurací,“ shrnul Dvořák.

On i Petr Palouš se domnívají, že to bude problém hlavně pro venkovské hospody, které se již nyní nezřídka potýkají s nedostatkem hostů. „Lidé se v covidu naučili popíjet v garážích, naučili se fungovat jinak, a do restaurací se z velké části nevracejí. Ve chvíli, kdy se to ještě zdraží, bude to ještě zásadnější dopad. Navíc regiony mají menší příjmovou základnu, takže problém bývá s tím, že na venkově začíná být čepované pivo nedostupné,“ míní Palouš.

Podle Petra Dvořáka hrozí, že zanikne tradice, kterou považuje za spojující část české společnosti. „Jít na jedno pivo byl element, který nás spojoval. Bylo by škoda, kdybychom o tento spojovací prvek měli přijít,“ podotkl.