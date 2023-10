Pivo zdražuje a štamgasti mají čím dál hlouběji do kapes. Tak z hospod mizejí

Kdyby platilo úsloví, že když zdraží pivo, padne vláda, byl by ze Strakovy akademie průchoďák. Ceny piva v posledních letech rostly velmi výrazně, nejvýrazněji v posledních dvou. V červenci předcovidového roku 2019 stál půllitr čepovaného dvanáctistupňového piva v průměru 40,50 koruny, letos v létě to bylo 54 korun. Za poslední rok zdražilo pivo o čtyři koruny, předtím za rok dokonce o 5,40.

Stesky kvůli zdražování tohoto alkoholického nápoje zní od štamgastů – neboť ti, kdo v hospodách zůstávají, mají čím dál hlouběji do kapsy – ale hlavně od hostinských, kterým zákazníků se zdražováním piva ubývá. Není to tak, že by se v Česku vysloveně přestávalo pít, ale pije se jinde. Jestliže kolem roku 2010 se vypila polovina piva v hospodách a restauracích, loni to bylo už jen 31 procent.

„To je to, co nás trápí – přesun konzumace piva z hospod na zahrady a do garáží. Přispěla k tomu jak pandemie covidu, tak současná vysoká inflace a zhoršující se ekonomická situace domácností,“ uvedl výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Tomáš Slunečko.