Potravinářská inspekce nařídila zavřít samovýčep, prý porušoval zákon. Provozovatelé se bouří

Ještě v polovině měsíce se mohli v samovýčepu v Rakové u Konice turisté občerstvit sami. Systém fungoval tak, že předtím, než si načepovali pivo, museli ověřit věk pomocí čtečky občanských průkazů. Výčep fungoval druhou sezonu. Státní zemědělská a potravinářská inspekce ale po kontrole provoz zařízení zakázala.

„Postupujeme podle platných právních předpisů, na základě kterých je zakázáno v prodejních automatech uvádět na trh alkoholické nápoje,“ zdůvodnil mluvčí Státní potravinářské a zemědělské inspekce Marek Bartík.

Čtečka platebních karet je teď proto vypnutá a otvor na mince přelepený. Majitel ale s rozhodnutím kontrolorů nesouhlasí. „Když jsem kontaktoval výrobce, tak nám řekl, že to není automat. Podle jeho právníka je to samoobslužná prodejna,“ řekl provozovatel samovýčepu a spoluzakladatel Velkorakovského minipivovaru Petr Hajkr. Samovýčep je součástí samoobslužného bistra, jeho provozovatel na Facebooku uvádí, že občerstvení a nealkoholické nápoje je tam možné zakoupit nadále.

Stálou obsluhu by nezaplatili

Samovýčep funguje rok a půl i v Jeseníkách v obecní hospodě v Hanušovicích. Stejně jako v Rakové by ani tam stálou obsluhu nezaplatili. „Toto je jediná varianta, jak udržet sociální kontakt na malých obcích. Hledáme problém tam, kde není. Místo toho, abychom tuto věc udrželi, tak se ji snažíme zahubit,“ postěžoval si starosta Hanušovic Marek Kostka (nestr.).

Zákaz prodeje alkoholu z automatu zavedl protikuřácký zákon před šesti lety. Omezuje i prodej mladším 18. let. Samovýčepy umí věk ověřit pomocí čtečky občanských průkazů. Jejich provozovatelé upozorňují na to, že třeba v lesních barech taková kontrola chybí. Podobné to je i v samoobslužných prodejnách, kterých přibývá. Zákazník se při prvním vstupu sice musí registrovat, skutečný věk ale může zatajit, protože systém doklady nevyžaduje.