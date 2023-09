Léčbu nemocného Martina chtějí zdravotníci zahájit do konce roku. Má tak větší šanci zbavit se příznaků

„Léčba je schválena od dvou let věku. To byl přesně ten věk, před kterým jsme stanovili diagnózu. A v podstatě jsme tak v situaci, kdy máme nejlepší možnost takové onemocnění u takového dítěte ovlivnit,“ uvedl přednosta Kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol Pavel Kršek.

Lékaři chtějí léčbu zahájit co nejrychleji. Čím dříve chlapec lék dostane, tím vyšší je šance na to, že se zbaví příznaků, jako jsou ochablé svaly a tedy i omezená možnost pohybu, zahleněnost či nadměrné pocení.

Léčba bude probíhat ve Francii nebo Itálii

Lék se zavádí přímo do mozku — do místa, kterému se říká putamen, se aplikují čtyři injekce. Žádné české pracoviště ale nemá k podání léku akreditaci. Léčba proto bude probíhat v zahraničí, a to buď ve Francii nebo Itálii. Čeští lékaři by ale chtěli být na místě. I proto, aby se zákrok naučili vykonávat a jednou pacienty léčit v tuzemsku.

„Když bude Martínek odléčen do vánoc, tak je to z naší strany úspěšné. Určitý deficit Martínek vždy mít bude, ale je tady i v nejlepším případě možnost, že by teoreticky mohl být schopen stoje a chůze s pomocí,“ přiblížila primářka Kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol Jana Haberlová.