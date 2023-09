Soud schválil dohody v kauze zakázek v nemocnici Bulovka. Obžalovaní přijali podmínky

V aktuální větvi případu bylo obžalováno sedm lidí a tři firmy. „Trestná činnost spočívala v tom, že organizovaná skupina, v jejímž čele stála obžalovaná Vrbovská, ale i již odsouzený Tomáš Horáček a další osoby, plánovala a aktivními kroky zjednala výhodu konkrétní společnosti, jíž byla zakázka takzvaně šita na míru, respektive jíž byly dávány interní informace, aby se stihla lépe připravit, aby měla možnou nabídku lepší, aby se dalo ovlivnit hodnocení nabídky,“ popsal státní zástupce Zdeněk Matula. U první zakázky podle něj k dokonání nedošlo, u druhé vznikla škoda zhruba čtyři sta padesát korun.

Matula uvedl, že při výši dojednaných trestů zohlednil doznání obžalovaných, to, že u jedné zakázky šlo o pokus nebo že trestná činnost ve vztahu ke zmíněným obžalovaným nebyla provázena úplatkem. Za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky hrozil obžalovaným trest od dvou do osmi let vězení.

Soud s dalšími obžalovanými bude pokračovat

Soud začal kauzu zakázek projednávat minulý týden, po přečtení obžaloby projevili Vrbovská, Novák a Nushiová zájem o uzavření dohody. Z pondělního soudního jednání vyplynulo, že by o uzavření dohody mohli mít zájem i další obžalovaní. Matula avizoval, že o dalších dohodách je s obžalovanými připraven jednat do 10. října. Hlavní líčení ve zbylé části kauzy bude pokračovat v listopadu.