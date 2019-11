Se Šnajdrem je obviněna i exředitelka Bulovky Vrbovská a její náměstkyně Nushiová

Státní zástupce už oznámil, že pro obviněné nebude navrhovat vazbu. „Poté, co budou provedeny neodkladné vyšetřovací úkony, budou obviněné osoby propuštěny,“ sdělila bez dalších podrobnostípražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Kvůli přidělování zakázek v pražských nemocnicích už policie dříve obvinila mimo jiné právě Horáčka, Vrbovskou nebo někdejšího ředitele nemocnice Františka Nováka. V této souvislosti se rovněž objevilo jméno náměstkyně Nushiové, obviněna ale byla až nyní v kauze zakázky na obnovu lineárních urychlovačů.

ČT: Kromě Marka Šnajdra stíhá policie kvůli zakázce v Nemocnici Na Bulovce i exředitelku Vrbovskou a její tehdejší náměstkyni Nushiovou. @CT24zive — Jiri Hynek (@JiriHynek) November 19, 2019

Vrbovská vedla Nemocnici Na Bulovce až do loňského ledna, kdy ji z funkce odvolal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Zakázka na obnovu lineárních urychlovačů

O obvinění Šnajdra v pondělí informovaly Lidové noviny. Státní zástupce Zdeněk Matula poté uvedl, že policie trestně stíhá celkem pět lidí a dvě firmy. Podezřívá je ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, přijetí úplatku a podplacení.

Případ souvisí s veřejnou zakázkou Nemocnice Na Bulovce na obnovu lineárních urychlovačů včetně příslušenství. Předpokládaná hodnota zakázky byla podle žalobce 120 milionů korun. Za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky hrozí obviněným dva až osm let vězení. Přijetí úplatku lze potrestat sazbou od šesti měsíců do pěti let a za podplácení je možné uložit roční až šestileté vězení, peněžitý trest nebo propadnutí majetku.

Šnajdr byl součástí kauzy poslaneckých trafik Jany Nečasové

Šnajdr figuroval v kauze, která v roce 2013 přispěla k pádu vlády tehdejšího premiéra Petra Nečase. Státní zástupce tvrdí, že Nečas, jeho žena Jana (dříve Nagyová) a někdejší náměstek ministra zemědělství Roman Boček v roce 2012 přislíbili poslancům Šnajdrovi, Petru Tluchořovi a Ivanu Fuksovi lukrativní funkce za to, že se vzdají mandátu a nechají projít vládní daňový balíček, s nímž nesouhlasili. Poté, co byl balíček schválen, se Šnajdr stal předsedou dozorčí rady Čepra.

Trojice exposlanců původně čelila obvinění, Nejvyšší soud ale dospěl k závěru, že je v této věci nelze stíhat. Muži pak chtěli po státu téměř desetimilionové odškodné, nakonec po dohodě dostali částky v řádu statisíců korun.