Koruna dál oslabuje. Roli hraje nedávné rozhodnutí ČNB i polské centrální banky

Oslabení tuzemské měny vítají třeba ve firmě Erwin Junker Grinding Technology, jejichž výrobky jdou z více než devadesáti procent do zahraničí. „Výkyvy kurzu jsou potom pro nás dost zásadní na to, jak je naše práce konkurenceschopná. Jak byl v první polovině výrazný pokles koruny vůči euru, tedy koruna posilovala, tak nám to dělalo docela zásadní problémy,“ sdělil člen představenstva firmy Karel Panuš.

Slabší koruna naopak nevyhovuje dovozcům, typicky třeba prodejcům elektroniky. Současný pohyb ale podle nich zatím není nijak výrazný. Do cen se tak ještě nepropíše.

„Jestliže se pohybuje změna kurzu, řekněme, v řádech jednotek procent, tak tady to ani zákazníci nepocítí, protože určitý nárazník vytvářejí jak výrobci, distributoři, tak i my prodejci. Muselo by asi dojít k výrazné změně kurzu, aby to zákazníci pocítili ať už ve formě snížení cen, či naopak zdražení,“ popsal obchodní ředitel Datartu Jan Pospíšil.